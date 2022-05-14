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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

после двух месяцев сидения на Западе смогли выехать. Сейчас в Бельгии у друзей
Те, кто жили до нас (мама с ребенком) оформились - тут кстати это занимает довольно много времени (недели 3, если не больше)
Им вот выплачивают почти 1500 евро на двоих, но при условии, что они снимают жилье сами. С жильем помогли, нашли за 300 евро 2-бедрум (цена для беженцев конечно). Это на побережье около Брюгге
А я вот че-то смотрю на это все, и понимаю что мне Бельгия не подойдет с этими 40-50% налогами на доход, и потом еще со всеми остальными налогами сверху. На пособии тут конечно клево посидеть, но чтобы хотя бы не бомжевать, на семью наверное тысяч 8 надо зарабатывать до налогов - и это вряд ли много получится откладывать (если вообще получится)
Так что посматриваю в сторону Азии, работа на себя и от локации никак не зависит. Есть конечно вариант с обналом крипты, но непонятно, как к этому налоговая отнесется - рисковать не очень хочется
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:09

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Уважаемые модераторы!
Я просил не переносить сюда с других веток посты!
Вы не хотите видеть на ветке про недвижимость посты про миграцию населения, как на фактор, влияющий на РН?

Ваше право! Удаляйте их. В том числе, и те, что модератор пишет!
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
Если здесь кто-то что-то захочет писать - велкам.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 06:38

  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:17

  _hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:

если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами :D
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:30

  thirdeye написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Но эта ветка - не помойная яма для ненужных постов.
\\\

Почему это для ненужных? -- пост выше -- просто отличнейший пример возможностей, которые глобализация дарит неподготовленному среднестатистическому переселенцу.
В отличие от единичных саксес-стори вида "приехал, годик покрутился помощником посудомоя, снял квартиру ниже рынка на 20 лет -- живет припеваючи"... :wink:

если речь про пост о Бельгии - то он тоже был сюда перекинут модераторами :D

Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:32

  _hunter написав:Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами
странная оценка что пост ненужный. А какие тогда нужные?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:08

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

как раз время проверить, как все работает на практике

коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер).
дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.

у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.

опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:40

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:56

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Речь про пост о Бельгии. Я в курсе, что он был сюда перекинут модераторами
странная оценка что пост ненужный. А какие тогда нужные?

А я говорил, что пост не нужный??? :shock: -- перечитайте на пару с thirdeye всю цепочку по-порядку -- все, вроде, однозначно и двойного прочтения не предполагает :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:04

  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:
https://www.uscis.gov/ukraine
но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
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