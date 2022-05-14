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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:13

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

_hunter написав:
  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:
https://www.uscis.gov/ukraine
но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:28

  _hunter написав:А я говорил, что пост не нужный
я вас поддержал. Все знают кто говорил про ненужный, зачем человека зря пинать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:00

  Shaman написав:как раз время проверить, как все работает на практике

коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер).
дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.

у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.

опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле


Если полистаете ветку чуть назад, там был мой пост по сравнению медицины в США и Канаде.
Есть там такой момент - в Канаде, на мой взгляд, своеобразный вид капиталистического социализма. Огромная часть населения имеет доходя начального уровня, потом идет резкое сопротивление росту и потом уже другая лига.
Но в Канаде иной нежели в СЩА расклад по расходам. Я-бы рассматривал Канаду при полной невозможности попасть в США как страну №2. Просто по-другому.
Язык везде не помешает. 45 лет - это возраст когда все еще можно успеть, но сыграть надо с первого раза. Начинать еще раз с нуля - не много времени. Но 20 лет трудоспособного возраста - не так уж и мало. Кстати, к эйджизму в Канаде еще менее толерантны чем в США.
Недвига - "я вам не скажу за всю..." (с) Канаду, но зная особенности, думаю, что не везде-то и подорожало.
Скорей всего Ванкувер и Торонто с их окрестностями. Может Монреаль. Но есть масса малозаселенных территорий. Не думаю что там все круто дорожает.
Даже в Штатах есть локации где как минимум не растет уже 3 года. И как ни странно НЙ в том числе. Вернее, мне не странно.
4 мая ФЕД поднял учетную ставку на 0,5 вместо 0,25 и анонсировал еше 2 раза по 0,5 в этом году. Мортгиджи становятся тупо не выгодными.
Это приведет как минимум к замедлению роста, как максимум - снижению цен. Это в США. В Канаде я-бы более ожидал снижение цен. В остальном мире - домкратом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:21

  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.


Я не сильно интересовался подробностями, если это речь о TPS (Temporary protected status).
Но что касается "спонсорства" - это и раньше было по программам воссоединения семьи. Родственники в США, вызывая родственника, подписывали аффидавит оф саппорт, гарантируя неподачу своих родственников на "паблик чардж" (социальные бенефиты). В реальности, если человек оказался в скруте, то ему не откажут. Особенно дети, беременные на поздних сроках и старики. Это "вылезет" через 5+ лет при рассмотрении предоставления гражданства. И не криминал, что в какой-то моменет человек обратился за помощью. Там начисляются пойнты, при непревышении лимита - без негативных последствий, если превысил - будут разбираться насколько это обосновано. Если увидят, что человек приехал в США с единственной целью - сидеть на шее у обшества, имея все возможности работать, то в гражданстве скорей всего откажут. Будет и дальше жить с гринкой.
В реальности, есть несколько групп населения, достаточно широко сидящих на шее общества, одни из которых - эмигранты из СССР, которые сидят на всех возможных и невозможных программах. Прям профессионалы. Единственное что, сейчас они все уже в возрасте и им в самом деле они "предписаны". При этом работают за кэш.
Работы - навалом. (Пока по крайней мере. Сейчас посмотрим как поднятие ставки повлияет на лейбор маркет.) Поэтому не вижу никакого смысла искусственно себя ограничивать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:
https://www.uscis.gov/ukraine
но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.


В аэропортах всегда проверяли и перепроверяли.
Иногда быстро - пару вопросов, штамп и вперед.
Меня один раз полтора часа держали, думал отправят обратно.
Было что на вылет проверяли долго, думал без меня самолет улетит.
Это я еще по турвизе летал, а людей по эмигрантским процессам процедура отличается в любом случае. Тем более, если они оформляются на паспортном контроле. Даже те, кто через Тихуану идет - посмотрите на ютубе ролики, даже несколько суток держат уже на американской территории. Так что несколько часов в аэропорту - просто ничто.
rjkz
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  #<1 ... 30313233
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