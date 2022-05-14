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возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

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#<1 ... 30313233 Додано: Суб 14 тра, 2022 13:13 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко _hunter написав: Faceless написав: В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).

От знайома так і поїхала.

Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися. В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).От знайома так і поїхала.Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:

https://www.uscis.gov/ukraine

но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)... Да, есть такое:но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)... Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло. Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло. Faceless

Модератор Повідомлень: 31432 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1338 раз. Подякували: 7513 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 15:28 _hunter написав: А я говорил, что пост не нужный А я говорил, что пост не нужный я вас поддержал. Все знают кто говорил про ненужный, зачем человека зря пинать. я вас поддержал. Все знают кто говорил про ненужный, зачем человека зря пинать. vitaliian

Повідомлень: 12944 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2004 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:00 Shaman написав: как раз время проверить, как все работает на практике



коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер).

дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.



у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.



опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле как раз время проверить, как все работает на практикеколлега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер).дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле



Если полистаете ветку чуть назад, там был мой пост по сравнению медицины в США и Канаде.

Есть там такой момент - в Канаде, на мой взгляд, своеобразный вид капиталистического социализма. Огромная часть населения имеет доходя начального уровня, потом идет резкое сопротивление росту и потом уже другая лига.

Но в Канаде иной нежели в СЩА расклад по расходам. Я-бы рассматривал Канаду при полной невозможности попасть в США как страну №2. Просто по-другому.

Язык везде не помешает. 45 лет - это возраст когда все еще можно успеть, но сыграть надо с первого раза. Начинать еще раз с нуля - не много времени. Но 20 лет трудоспособного возраста - не так уж и мало. Кстати, к эйджизму в Канаде еще менее толерантны чем в США.

Недвига - "я вам не скажу за всю..." (с) Канаду, но зная особенности, думаю, что не везде-то и подорожало.

Скорей всего Ванкувер и Торонто с их окрестностями. Может Монреаль. Но есть масса малозаселенных территорий. Не думаю что там все круто дорожает.

Даже в Штатах есть локации где как минимум не растет уже 3 года. И как ни странно НЙ в том числе. Вернее, мне не странно.

4 мая ФЕД поднял учетную ставку на 0,5 вместо 0,25 и анонсировал еше 2 раза по 0,5 в этом году. Мортгиджи становятся тупо не выгодными.

Это приведет как минимум к замедлению роста, как максимум - снижению цен. Это в США. В Канаде я-бы более ожидал снижение цен. В остальном мире - домкратом. Если полистаете ветку чуть назад, там был мой пост по сравнению медицины в США и Канаде.Есть там такой момент - в Канаде, на мой взгляд, своеобразный вид капиталистического социализма. Огромная часть населения имеет доходя начального уровня, потом идет резкое сопротивление росту и потом уже другая лига.Но в Канаде иной нежели в СЩА расклад по расходам. Я-бы рассматривал Канаду при полной невозможности попасть в США как страну №2. Просто по-другому.Язык везде не помешает. 45 лет - это возраст когда все еще можно успеть, но сыграть надо с первого раза. Начинать еще раз с нуля - не много времени. Но 20 лет трудоспособного возраста - не так уж и мало. Кстати, к эйджизму в Канаде еще менее толерантны чем в США.Недвига - "я вам не скажу за всю..." (с) Канаду, но зная особенности, думаю, что не везде-то и подорожало.Скорей всего Ванкувер и Торонто с их окрестностями. Может Монреаль. Но есть масса малозаселенных территорий. Не думаю что там все круто дорожает.Даже в Штатах есть локации где как минимум не растет уже 3 года. И как ни странно НЙ в том числе. Вернее, мне не странно.4 мая ФЕД поднял учетную ставку на 0,5 вместо 0,25 и анонсировал еше 2 раза по 0,5 в этом году. Мортгиджи становятся тупо не выгодными.Это приведет как минимум к замедлению роста, как максимум - снижению цен. Это в США. В Канаде я-бы более ожидал снижение цен. В остальном мире - домкратом. rjkz

Повідомлень: 13053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6832 раз. Подякували: 3850 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:21 Faceless написав: В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).

От знайома так і поїхала.

Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися. В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).От знайома так і поїхала.Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.



Я не сильно интересовался подробностями, если это речь о TPS (Temporary protected status).

Но что касается "спонсорства" - это и раньше было по программам воссоединения семьи. Родственники в США, вызывая родственника, подписывали аффидавит оф саппорт, гарантируя неподачу своих родственников на "паблик чардж" (социальные бенефиты). В реальности, если человек оказался в скруте, то ему не откажут. Особенно дети, беременные на поздних сроках и старики. Это "вылезет" через 5+ лет при рассмотрении предоставления гражданства. И не криминал, что в какой-то моменет человек обратился за помощью. Там начисляются пойнты, при непревышении лимита - без негативных последствий, если превысил - будут разбираться насколько это обосновано. Если увидят, что человек приехал в США с единственной целью - сидеть на шее у обшества, имея все возможности работать, то в гражданстве скорей всего откажут. Будет и дальше жить с гринкой.

В реальности, есть несколько групп населения, достаточно широко сидящих на шее общества, одни из которых - эмигранты из СССР, которые сидят на всех возможных и невозможных программах. Прям профессионалы. Единственное что, сейчас они все уже в возрасте и им в самом деле они "предписаны". При этом работают за кэш.

Работы - навалом. (Пока по крайней мере. Сейчас посмотрим как поднятие ставки повлияет на лейбор маркет.) Поэтому не вижу никакого смысла искусственно себя ограничивать. Я не сильно интересовался подробностями, если это речь о TPS (Temporary protected status).Но что касается "спонсорства" - это и раньше было по программам воссоединения семьи. Родственники в США, вызывая родственника, подписывали аффидавит оф саппорт, гарантируя неподачу своих родственников на "паблик чардж" (социальные бенефиты). В реальности, если человек оказался в скруте, то ему не откажут. Особенно дети, беременные на поздних сроках и старики. Это "вылезет" через 5+ лет при рассмотрении предоставления гражданства. И не криминал, что в какой-то моменет человек обратился за помощью. Там начисляются пойнты, при непревышении лимита - без негативных последствий, если превысил - будут разбираться насколько это обосновано. Если увидят, что человек приехал в США с единственной целью - сидеть на шее у обшества, имея все возможности работать, то в гражданстве скорей всего откажут. Будет и дальше жить с гринкой.В реальности, есть несколько групп населения, достаточно широко сидящих на шее общества, одни из которых - эмигранты из СССР, которые сидят на всех возможных и невозможных программах. Прям профессионалы. Единственное что, сейчас они все уже в возрасте и им в самом деле они "предписаны". При этом работают за кэш.Работы - навалом. (Пока по крайней мере. Сейчас посмотрим как поднятие ставки повлияет на лейбор маркет.) Поэтому не вижу никакого смысла искусственно себя ограничивать. rjkz

Повідомлень: 13053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6832 раз. Подякували: 3850 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29 Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав: В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).

От знайома так і поїхала.

Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися. В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).От знайома так і поїхала.Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:

https://www.uscis.gov/ukraine

но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)... Да, есть такое:но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)... Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло. Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.



В аэропортах всегда проверяли и перепроверяли.

Иногда быстро - пару вопросов, штамп и вперед.

Меня один раз полтора часа держали, думал отправят обратно.

Было что на вылет проверяли долго, думал без меня самолет улетит.

Это я еще по турвизе летал, а людей по эмигрантским процессам процедура отличается в любом случае. Тем более, если они оформляются на паспортном контроле. Даже те, кто через Тихуану идет - посмотрите на ютубе ролики, даже несколько суток держат уже на американской территории. Так что несколько часов в аэропорту - просто ничто. В аэропортах всегда проверяли и перепроверяли.Иногда быстро - пару вопросов, штамп и вперед.Меня один раз полтора часа держали, думал отправят обратно.Было что на вылет проверяли долго, думал без меня самолет улетит.Это я еще по турвизе летал, а людей по эмигрантским процессам процедура отличается в любом случае. Тем более, если они оформляются на паспортном контроле. Даже те, кто через Тихуану идет - посмотрите на ютубе ролики, даже несколько суток держат уже на американской территории. Так что несколько часов в аэропорту - просто ничто. rjkz

Повідомлень: 13053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6832 раз. Подякували: 3850 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 30313233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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