Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 15 тра, 2022 18:38

rjkz написав: Перманентная война. Очень тяжелый климат.

Не самое лучшее сочетание. Перманентная война. Очень тяжелый климат.Не самое лучшее сочетание.

rjkz написав: Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут. Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.

местный менталитет, вопящие, кричащие и прочее прочее. Была у меня соседка, (общалась с родителями но не дружила), уехала в Израиль. Лет через 10 приезжает такая без предупреждения и с порога: "можно я у вас тут месяц поживу". Каким то чудом она съехала через неделю к следующей жертве. Ела родительские продукты но Даже шекеля "на память" не оставила, подарила фоторамку за 10 гривен. Когда я рассказывал эту историю людям из Израиля они не удивились, оказалось такое почти норма. К малой родине относятся как к бедным родственникам. Я бы не хотел в таких культурных "нормах" жить.так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.Израиль, Кана́да, много Польши, Словакия, Кипр. Из США у меня нет ни одного кейса, допускаю что там всё проще или иначе подчеркну самое главное, в большинстве случаев наш диплом там никого не заинтересует, в Польше как то можно подтвердить его. В Канаде и Израиле людям пришлось переучиваться.На Кипре вообще нет работы, официант, риелтор, сантехник, строитель, автослесарь, врач, водитель автобуса. Наверное всё.Если вы привыкли к тёплому офису или кабинету такая перемена это стресс.Ещё у нас можно филонить, это ещё с совка, что отчасти компенсирует низкую зарплату. Особенно филонят на стройках, я 3 месяца бегал за застройщиком чтобы мне устранили копеечные косяки.Там на работу эмигранта будут смотреть под микроскопом, а чтобы филонить вообще речи нет.Я не берусь это оценивать, интересен сам факт разного менталитета и разного подхода к оценке труда. Переключиться за 2 недели не выйдет.