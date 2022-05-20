Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора). От знайома так і поїхала. Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Да, есть такое: https://www.uscis.gov/ukraine но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.
Shaman написав:как раз время проверить, как все работает на практике
коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер). дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.
у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.
опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле
Если полистаете ветку чуть назад, там был мой пост по сравнению медицины в США и Канаде. Есть там такой момент - в Канаде, на мой взгляд, своеобразный вид капиталистического социализма. Огромная часть населения имеет доходя начального уровня, потом идет резкое сопротивление росту и потом уже другая лига. Но в Канаде иной нежели в СЩА расклад по расходам. Я-бы рассматривал Канаду при полной невозможности попасть в США как страну №2. Просто по-другому. Язык везде не помешает. 45 лет - это возраст когда все еще можно успеть, но сыграть надо с первого раза. Начинать еще раз с нуля - не много времени. Но 20 лет трудоспособного возраста - не так уж и мало. Кстати, к эйджизму в Канаде еще менее толерантны чем в США. Недвига - "я вам не скажу за всю..." (с) Канаду, но зная особенности, думаю, что не везде-то и подорожало. Скорей всего Ванкувер и Торонто с их окрестностями. Может Монреаль. Но есть масса малозаселенных территорий. Не думаю что там все круто дорожает. Даже в Штатах есть локации где как минимум не растет уже 3 года. И как ни странно НЙ в том числе. Вернее, мне не странно. 4 мая ФЕД поднял учетную ставку на 0,5 вместо 0,25 и анонсировал еше 2 раза по 0,5 в этом году. Мортгиджи становятся тупо не выгодными. Это приведет как минимум к замедлению роста, как максимум - снижению цен. Это в США. В Канаде я-бы более ожидал снижение цен. В остальном мире - домкратом.
Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора). От знайома так і поїхала. Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Я не сильно интересовался подробностями, если это речь о TPS (Temporary protected status). Но что касается "спонсорства" - это и раньше было по программам воссоединения семьи. Родственники в США, вызывая родственника, подписывали аффидавит оф саппорт, гарантируя неподачу своих родственников на "паблик чардж" (социальные бенефиты). В реальности, если человек оказался в скруте, то ему не откажут. Особенно дети, беременные на поздних сроках и старики. Это "вылезет" через 5+ лет при рассмотрении предоставления гражданства. И не криминал, что в какой-то моменет человек обратился за помощью. Там начисляются пойнты, при непревышении лимита - без негативных последствий, если превысил - будут разбираться насколько это обосновано. Если увидят, что человек приехал в США с единственной целью - сидеть на шее у обшества, имея все возможности работать, то в гражданстве скорей всего откажут. Будет и дальше жить с гринкой. В реальности, есть несколько групп населения, достаточно широко сидящих на шее общества, одни из которых - эмигранты из СССР, которые сидят на всех возможных и невозможных программах. Прям профессионалы. Единственное что, сейчас они все уже в возрасте и им в самом деле они "предписаны". При этом работают за кэш. Работы - навалом. (Пока по крайней мере. Сейчас посмотрим как поднятие ставки повлияет на лейбор маркет.) Поэтому не вижу никакого смысла искусственно себя ограничивать.
Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора). От знайома так і поїхала. Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.
Да, есть такое: https://www.uscis.gov/ukraine но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.
В аэропортах всегда проверяли и перепроверяли. Иногда быстро - пару вопросов, штамп и вперед. Меня один раз полтора часа держали, думал отправят обратно. Было что на вылет проверяли долго, думал без меня самолет улетит. Это я еще по турвизе летал, а людей по эмигрантским процессам процедура отличается в любом случае. Тем более, если они оформляются на паспортном контроле. Даже те, кто через Тихуану идет - посмотрите на ютубе ролики, даже несколько суток держат уже на американской территории. Так что несколько часов в аэропорту - просто ничто.
rjkz написав:Перманентная война. Очень тяжелый климат. Не самое лучшее сочетание.
местный менталитет, вопящие, кричащие и прочее прочее. Была у меня соседка, (общалась с родителями но не дружила), уехала в Израиль. Лет через 10 приезжает такая без предупреждения и с порога: "можно я у вас тут месяц поживу". Каким то чудом она съехала через неделю к следующей жертве. Ела родительские продукты но Даже шекеля "на память" не оставила, подарила фоторамку за 10 гривен. Когда я рассказывал эту историю людям из Израиля они не удивились, оказалось такое почти норма. К малой родине относятся как к бедным родственникам. Я бы не хотел в таких культурных "нормах" жить.
rjkz написав:Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).
Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.
rjkz Израиль, Кана́да, много Польши, Словакия, Кипр. Из США у меня нет ни одного кейса, допускаю что там всё проще или иначе подчеркну самое главное, в большинстве случаев наш диплом там никого не заинтересует, в Польше как то можно подтвердить его. В Канаде и Израиле людям пришлось переучиваться.
На Кипре вообще нет работы, официант, риелтор, сантехник, строитель, автослесарь, врач, водитель автобуса. Наверное всё.
Если вы привыкли к тёплому офису или кабинету такая перемена это стресс.
Ещё у нас можно филонить, это ещё с совка, что отчасти компенсирует низкую зарплату. Особенно филонят на стройках, я 3 месяца бегал за застройщиком чтобы мне устранили копеечные косяки.
Там на работу эмигранта будут смотреть под микроскопом, а чтобы филонить вообще речи нет.
Я не берусь это оценивать, интересен сам факт разного менталитета и разного подхода к оценке труда. Переключиться за 2 недели не выйдет.
Я ответил на той ветке. Израиль для меня не привлекателен совсем. При всем к нему уважению. Восточная Европа - не вижу смысла. Чехию когда-то немного раздумывал. Не знаю или прижился-бы в Германии. Интересно-бы было пожить в ВБ. Канада - как запасной вариант для тех, кто не хотел и не смог попасть в США. СЩА - номер раз. Страна эмигрантов и для эмигрантов. И весь набор - самая сильная армия в мире не даст даже мысли появиться ни в одной ботоксной башке о нападении, одна из лучших медицин, признаваемое образование. Огромная территория дает огромный выбор в выборе комфортных условий для жизни как по климату так и по социальному и этническому составу населения, а так-же природе - 2 океанских побережья, Мексиканский залив, горы, равнины, север, юг, леса и степи. И почти везде более-менее нормальный уровень цивилизации. Высокие доходы, по сравнению с другими странами, достижимы в первые годы. Высокий уровень социальной защиты, если не сложилось с доходами. Кроме социального жилья, это на блюдечке никто не подносит, но вполне достижимо если надо.