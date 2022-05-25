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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 23:27

  Bolt написав:Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.

При уровне А1 и А2 надо просто уметь читать буквы и знать алфавит. В1 уже хоть что-то понимать когда спрашивают и хоть что-то отвечать в попад вопросу, хоть что-то правильно писать. На уровне А1 и А2 в Гетте с носителем языка которому запрещено говорить на другом, чем немецкий и понимать вопрос заданный не на немецком - это конечно правильный выбор и мотивация, а точнее её отсутствие, мне понятна.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:43

  stm написав:
  Bolt написав:Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.

При уровне А1 и А2 надо просто уметь читать буквы и знать алфавит. В1 уже хоть что-то понимать когда спрашивают и хоть что-то отвечать в попад вопросу, хоть что-то правильно писать. На уровне А1 и А2 в Гетте с носителем языка которому запрещено говорить на другом, чем немецкий и понимать вопрос заданный не на немецком - это конечно правильный выбор и мотивация, а точнее её отсутствие, мне понятна.

А2 достаточно для туризма и повседневных бытовых нужд типа сходить в магазин, посетить кафе, посмотреть погоду, простыми словами письмо накорябать, анкету заполнить, что-то описать и т. д.
В1 намного шире. Там уже и словарный запас удваивается, и сложноподчиненые предложения, времена, формы, и понимание текстов средней сложности.
С В1 уже можно работать на большинстве специальностей.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 04:29

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Сам продублирую с ветки про обвал, там может модераторы снесут:

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн

Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?

кто-то вернется, к кому-то выедут.
Чем дольше война, тем меньше вернется.
ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.
Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.


Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Ведущая выдала - "моя подруга, тоже журналистка при обладминистрации (что это означает кто-то мне может сказать?) поехала в Германию и хотела работать журналисткой, но нужен немецкий язык! И ей пришлось мыть полы - это так унизительно!"
Объясните мне 3 вещи:
1. Что такое журналистка при обладминистрации?
2. Как она без немецкого собиралась работать журналисткой в Германии?
3. Что унизительного в мытье полов, если надо заработать на жизнь и ничего другого в данный момент нет? Да и вообще, есть люди, которые моют полы - они не люди? Или в Украине они не люди? Или это люди какого-то иного сорта?
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
"Первые 3 года ты конкурируешь с самим собой - работаешь на той работе, которую можешь делать, учишь язык, готовишься к следующему шагу"
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии :mrgreen: ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
:mrgreen:
rjkz
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