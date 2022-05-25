Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Сам продублирую с ветки про обвал, там может модераторы снесут:
antey1969 написав: Faceless написав: baraka написав:
если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн
Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?
кто-то вернется, к кому-то выедут.
Чем дольше война, тем меньше вернется.
ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.
Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.
Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Ведущая выдала - "моя подруга, тоже журналистка при обладминистрации (что это означает кто-то мне может сказать?) поехала в Германию и хотела работать журналисткой, но нужен немецкий язык! И ей пришлось мыть полы - это так унизительно!"
Объясните мне 3 вещи:
1. Что такое журналистка при обладминистрации?
2. Как она без немецкого собиралась работать журналисткой в Германии?
3. Что унизительного в мытье полов, если надо заработать на жизнь и ничего другого в данный момент нет? Да и вообще, есть люди, которые моют полы - они не люди? Или в Украине они не люди? Или это люди какого-то иного сорта?
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
"Первые 3 года ты конкурируешь с самим собой - работаешь на той работе, которую можешь делать, учишь язык, готовишься к следующему шагу"
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии
), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".