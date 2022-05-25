Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Сер 25 тра, 2022 04:29

antey1969 написав: Faceless написав: baraka написав: если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн

Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав? Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?

кто-то вернется, к кому-то выедут.

Чем дольше война, тем меньше вернется.

ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.

Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками. кто-то вернется, к кому-то выедут.Чем дольше война, тем меньше вернется.ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.

Сам продублирую с ветки про обвал:Кстати, да.Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стилеКому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!Ведущая выдала - "моя подруга, тоже журналистка при обладминистрации (что это означает кто-то мне может сказать?) поехала в Германию и хотела работать журналисткой, но нужен немецкий язык! И ей пришлось мыть полы - это так унизительно!"Объясните мне 3 вещи:1. Что такое журналистка при обладминистрации?2. Как она без немецкого собиралась работать журналисткой в Германии?3. Что унизительного в мытье полов, если надо заработать на жизнь и ничего другого в данный момент нет? Да и вообще, есть люди, которые моют полы - они не люди? Или в Украине они не люди? Или это люди какого-то иного сорта?Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит."Первые 3 года ты конкурируешь с самим собой - работаешь на той работе, которую можешь делать, учишь язык, готовишься к следующему шагу"Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".