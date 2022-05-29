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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 22:17

Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 23:27

  Bolt написав:Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.

При уровне А1 и А2 надо просто уметь читать буквы и знать алфавит. В1 уже хоть что-то понимать когда спрашивают и хоть что-то отвечать в попад вопросу, хоть что-то правильно писать. На уровне А1 и А2 в Гетте с носителем языка которому запрещено говорить на другом, чем немецкий и понимать вопрос заданный не на немецком - это конечно правильный выбор и мотивация, а точнее её отсутствие, мне понятна.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 00:43

  stm написав:
  Bolt написав:Уточнил, про Гете у малой. В группе было 16-18 человек. Э-эффективность.

При уровне А1 и А2 надо просто уметь читать буквы и знать алфавит. В1 уже хоть что-то понимать когда спрашивают и хоть что-то отвечать в попад вопросу, хоть что-то правильно писать. На уровне А1 и А2 в Гетте с носителем языка которому запрещено говорить на другом, чем немецкий и понимать вопрос заданный не на немецком - это конечно правильный выбор и мотивация, а точнее её отсутствие, мне понятна.

А2 достаточно для туризма и повседневных бытовых нужд типа сходить в магазин, посетить кафе, посмотреть погоду, простыми словами письмо накорябать, анкету заполнить, что-то описать и т. д.
В1 намного шире. Там уже и словарный запас удваивается, и сложноподчиненые предложения, времена, формы, и понимание текстов средней сложности.
С В1 уже можно работать на большинстве специальностей.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 04:29

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Сам продублирую с ветки про обвал:

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн

Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?

кто-то вернется, к кому-то выедут.
Чем дольше война, тем меньше вернется.
ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.
Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.


Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Ведущая выдала - "моя подруга, тоже журналистка при обладминистрации (что это означает кто-то мне может сказать?) поехала в Германию и хотела работать журналисткой, но нужен немецкий язык! И ей пришлось мыть полы - это так унизительно!"
Объясните мне 3 вещи:
1. Что такое журналистка при обладминистрации?
2. Как она без немецкого собиралась работать журналисткой в Германии?
3. Что унизительного в мытье полов, если надо заработать на жизнь и ничего другого в данный момент нет? Да и вообще, есть люди, которые моют полы - они не люди? Или в Украине они не люди? Или это люди какого-то иного сорта?
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
"Первые 3 года ты конкурируешь с самим собой - работаешь на той работе, которую можешь делать, учишь язык, готовишься к следующему шагу"
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии :mrgreen: ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:27

Проблема для страны в том, что основная часть уезжающих -- это молодые и активные, которые смогут за пару лет адаптироваться на новом месте, доучиться или перепрофилироваться. Обзаведутся знакомствами как среди эмигрантов, так и местных, кто-то даже личную жизнь устроит. Начнут строить карьеру с ноля. После всего у них пропадёт всякая мотивация к возвращению. Максимум на недельку-другую в год из ностальгии, потом и это пройдёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:43

phantom_systems Все так, Украину оставляют в среднем более эффективные и трудоспособные. И это даже вне зависимости от войны
San
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:15

  San написав:phantom_systems Все так, Украину оставляют в среднем более эффективные и трудоспособные. И это даже вне зависимости от войны


Более эффективные, предприимчивые, энергичные, способные к трансформации и самообучению. Готовые к вызовам, к достижению целей. Самомотивированные.

Кто остается?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:09

  rjkz написав:...
В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать.

а человеку, который работает, и у которого семья с детьми это реально?
это к тому, что все надо делать вовремя...

более реально все-таки раза 2 в неделю плюс самостоятельно ИМХО
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:48

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать.

а человеку, который работает, и у которого семья с детьми это реально?
это к тому, что все надо делать вовремя...

более реально все-таки раза 2 в неделю плюс самостоятельно ИМХО


Я так делал.
+самостоятельно.
2 детей, тогда были совсем маленькие и я из тех папаш, которые занимаются детьми. Мы с женой не делим ответственность и обязанности.
Один раз мне все-таки "прилетело" от жены - когда я 18 часов в сутки занимался.
А так бывало, что в 2 часа ночи просыпался - сна ни в одном глазу, пару часов позанимался когда дети не мешают и в 4 опять спать.
При этом шоппинг полностью на мне.
И готовлю переодически.

2 раза в неделю - это просто ни о чем.
После того, как я обогнал своих классмейтс и на одно занятие попробовал вернуться - разница просто огромная. И они были на старте намного сильней меня.
Потом их и жена моя обогнала, которая стартовала позже.
Вот ребята реально занимались 2 раза в неделю и считали что этого достаточно.
Достаточно для поддержания текущего уровня - может быть.
В плане достижения вообще свободного Инглиша - самый свободный Инглиш у моих ровестников, это у тех, кто закончил колледж в США. Просто виден такой массив.
Все они жаловались,что сначала было очень тяжело. До истерик доходило. Когда предполагается, что язык они знают, а надо было учить - медицину, ло, компьютерсайенс, маркетинг, аккаунтинг (это разные люди :))).
Но бонусом стал свободный Инглиш.
rjkz
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