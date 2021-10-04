7 жовтня 2021 року курс bitcoin перевищив позначку в $ 55 000 за монету.
Дивися повний текст Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до місячного максимуму.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до місячного максимуму.
Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
И такой скачок всего лишь из-за одной покупки. Кто-то купил битков на 1.6 млрд долларов. Скорее всего, что это страна какая-нибудь - слабо верится, что отдельный миллиардер так вложился.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:30
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:36
Вообще, заголовок можно было бы такой сделать: Квартири в Києві подешевшали до 1 монети.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:46
Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:19
А вот скажите, какова вероятность возникновения перечисленных Вами форс-мажорных обстоятельств с квартирой?
А также какова вероятность скама биржи/утраты доступа к холодному кошельку/продажи в убыток? Если уж быть до конца последовательным в своих суждениях.
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54
Вероятность чего? Переезда заграницу или срочного снятия денег? Вероятность войны вас интересует? Спросите об этом жителей Донбасса.
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