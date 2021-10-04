Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Faceless написав:Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
Да, за один раз сложно вывести так много. Но ведь биток - не квартира, не обязательно обналичивать одномоментно всю сумму. Можно рассыпать по дням и по картам - никакой финмон не докопается. В отличие от квартиры.
Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход, а с криптой большую сумму, даже если разбить на мелкие суммы - все равно много гемора, и все равно потом крупную покупку не сделать, не подтвердить происхождения средств, особенно в цивилизованных странах. И даже как регулярный доход небольшими суммами - легко может привлечь внимание финмона и/или налоговой, особенно если речь не об Украине. И это я ещё не упоминаю о том, что это будет немало стоить в плане комиссий, особенно если речь о операции кеш -> крипта -> кеш, а ещё курсовые потери. И довольно много времени.