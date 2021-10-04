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Монета за ціною квартири в Києві:
курс bitcoin злетів до...

Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:28

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

N0mad написав:
  Faceless написав:Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту

Да, за один раз сложно вывести так много. Но ведь биток - не квартира, не обязательно обналичивать одномоментно всю сумму. Можно рассыпать по дням и по картам - никакой финмон не докопается. В отличие от квартиры. ;)
Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход, а с криптой большую сумму, даже если разбить на мелкие суммы - все равно много гемора, и все равно потом крупную покупку не сделать, не подтвердить происхождения средств, особенно в цивилизованных странах. И даже как регулярный доход небольшими суммами - легко может привлечь внимание финмона и/или налоговой, особенно если речь не об Украине. И это я ещё не упоминаю о том, что это будет немало стоить в плане комиссий, особенно если речь о операции кеш -> крипта -> кеш, а ещё курсовые потери. И довольно много времени.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 03:59

  Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.


Деньги на карте можно превратить в деньги на карте за 0 секунд. Ваш Кэп.

Хотя я только за! Люди, покупайте больще биткоинов! Одни преимущества - не проходите мимо.
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