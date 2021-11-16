Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7)
Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
Ferox написав:его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Получить доступ это еще полбеды. Главное - уметь превратить крипту в то, за что можно что-то купить. Тут одного интернета мало. А еще можно успешно пролюбить ключ к кошельку.
На власному досвіді - Вивести в кеш 50 тис уе з крипти швидше ніж отримати ту ж суму з свого банківського рахунку, і з меншою комісією.
Замовити за три дні і забрати, комісія 0. В крипті що, ще доплатять?