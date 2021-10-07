Після рекордного стрибка до 2000 дол за 1 тис. кубометрів, ціни на газ на біржах у Європі різко обвалились.
Дивися повний текст Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі різко обвалились.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі...
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Дивися повний текст Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі різко обвалились.
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