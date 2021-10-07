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Луснула «біржова бульбашка»:
чому ціни на газ в Європі...

Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17

Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Після рекордного стрибка до 2000 дол за 1 тис. кубометрів, ціни на газ на біржах у Європі різко обвалились.

Дивися повний текст Луснула «біржова бульбашка»: чому ціни на газ в Європі різко обвалились.
R2
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зима приблизилась, вот и лопнули

они что, сами себе враги, что ли
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:28

надеюсь наши успели закупиться по 2000
bobkasho
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Модератори: Ірина_, Модератор

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