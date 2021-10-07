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Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29
Пропонуємо до обговорення:
В останні тижні не минає і дня без повідомлень про чергове побиття цінового рекорду.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29
Цена уже упала,лучше мониторьте ситуацию.
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sena_2008atp
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