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Рекордні ціни на газ: які
перспективи України на зиму

Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму

Пропонуємо до обговорення:
В останні тижні не минає і дня без повідомлень про чергове побиття цінового рекорду.

Дивися повний текст Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

Цена уже упала,лучше мониторьте ситуацию.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:30

Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму

Десятки лет все те же грабли... нет долгосрочных контрактов...нет желания закупать газ в начале лета на хабе по дешевой цене..
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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