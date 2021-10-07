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Рекордні ціни на газ: які
перспективи України на зиму

Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму

Пропонуємо до обговорення:
В останні тижні не минає і дня без повідомлень про чергове побиття цінового рекорду.

Дивися повний текст Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

Цена уже упала,лучше мониторьте ситуацию.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:30

Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму

Десятки лет все те же грабли... нет долгосрочных контрактов...нет желания закупать газ в начале лета на хабе по дешевой цене..
Джон
 
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ну так избрали 2 года назад "просифиАналов", радуйтесь...
gento44
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:17

Дежавю,
"Газовый конфликт между Россией и Украиной 2008—2009 годов происходил на фоне ухудшения отношений между Украиной и Россией после Оранжевой революции (2004—2005 годы) и российско-грузинской войны (август 2008). Напряжённые отношения между президентами Ющенко и Медведевым проявились, в частности, в полемике о цене на российский газ для Украины. Одной из важнейших причин газового конфликта был вопрос о посреднике-монополисте «РосУкрЭнерго» — президент Ющенко стремился сохранить посредника "
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... %80%942009)
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:10

Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму

  Джон написав:Десятки лет все те же грабли...

сусід той самий
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:15

ну упала цена, так не для нас же !

уже все производители взвыли от повышения цен.
Очень скоро взвоет и население.

Производство - ВСЕГО удорожание +/- 60%
завтра в аптеках/магизинах цены будут "европа++++++"
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:16

Насколько я могу судить, стоимость газа везде выросла. Не только у нас.
BìnhAutoDat
 
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