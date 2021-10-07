В останні тижні не минає і дня без повідомлень про чергове побиття цінового рекорду.
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29
Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:30
Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
Десятки лет все те же грабли... нет долгосрочных контрактов...нет желания закупать газ в начале лета на хабе по дешевой цене..
Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:17
Дежавю,
"Газовый конфликт между Россией и Украиной 2008—2009 годов происходил на фоне ухудшения отношений между Украиной и Россией после Оранжевой революции (2004—2005 годы) и российско-грузинской войны (август 2008). Напряжённые отношения между президентами Ющенко и Медведевым проявились, в частности, в полемике о цене на российский газ для Украины. Одной из важнейших причин газового конфликта был вопрос о посреднике-монополисте «РосУкрЭнерго» — президент Ющенко стремился сохранить посредника "
Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:10
Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:15
ну упала цена, так не для нас же !
уже все производители взвыли от повышения цен.
Очень скоро взвоет и население.
Производство - ВСЕГО удорожание +/- 60%
завтра в аптеках/магизинах цены будут "европа++++++"
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:16
Насколько я могу судить, стоимость газа везде выросла. Не только у нас.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:38
Re: Рекордні ціни на газ: які перспективи України на зиму
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:40
BìnhAutoDat Венгрии это скажите
Цена повысилась у тех, кто контракты не заключал и не хочет заключать.
А вот еще сейчас цены поднимут на все, тогда ощутите рай.
Слушайте больше офшорников, они вам расскажут, что все хорошо.
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