Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Дивися повний текст Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48
Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
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Дивися повний текст Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова.
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48
Ай, Молодец! Красиво вовремя слился, перед началом грандиозного шухера.
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