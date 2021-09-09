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Верховна Рада відправила у
відставку Дмитра Разумкова

Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48

Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Дивися повний текст Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48

Ай, Молодец! Красиво вовремя слился, перед началом грандиозного шухера.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:22

  agcsc написав:Ай, Молодец! Красиво вовремя слился, перед началом грандиозного шухера.

Ошибаешься, пинком под зад выгнали предателя.
Можешь забыть, что был такой Разумков, теперь он никто.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 01:20

  unicdima написав:
  agcsc написав:Ай, Молодец! Красиво вовремя слился, перед началом грандиозного шухера.

Ошибаешься, пинком под зад выгнали предателя.
Можешь забыть, что был такой Разумков, теперь он никто.

Я би так не сказав. Якраз таки Разумков був найбільш адекватним серед усіх "слуг". Він як поведінкою, так і риторикою вже з першого дня вигідно виділявся серед їх сірої маси та був на голову вищим за рівнем інтелекту. Саме через це він і не прижився в зеленому бидлуватому болоті. І якраз таки 95% того одноразового політичного сміття, яке тисло на кнопку "за" відставку, в Раді наступного скликання вже не буде присутнім. А Разумков буде, якщо захоче. А можливо, навіть у наступним Президентом України стане. Я цьому не здивуюся. В будь якому випадку, політичне майбутнє в нього безумовно є, і списувати його з рахунків зараз дуже нерозумно.
NetSerpent
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