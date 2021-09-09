Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Дивися повний текст Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48
Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова.
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:48
Ай, Молодец! Красиво вовремя слился, перед началом грандиозного шухера.
Додано: Чет 07 жов, 2021 22:22
Додано: П'ят 08 жов, 2021 01:20
Я би так не сказав. Якраз таки Разумков був найбільш адекватним серед усіх "слуг". Він як поведінкою, так і риторикою вже з першого дня вигідно виділявся серед їх сірої маси та був на голову вищим за рівнем інтелекту. Саме через це він і не прижився в зеленому бидлуватому болоті. І якраз таки 95% того одноразового політичного сміття, яке тисло на кнопку "за" відставку, в Раді наступного скликання вже не буде присутнім. А Разумков буде, якщо захоче. А можливо, навіть у наступним Президентом України стане. Я цьому не здивуюся. В будь якому випадку, політичне майбутнє в нього безумовно є, і списувати його з рахунків зараз дуже нерозумно.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:40
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:12
Re: Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
Одним больше одним меньше... кто сейчас вспоминает яценюков и гройсманов? ))
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32
Хтось знав Разумкова до Зеленського? Отож.
Вчора дуже показово Бойко подякував Разумкову за роботу, цим все сказано.
Нуль він.
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