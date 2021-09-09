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Верховна Рада відправила у
відставку Дмитра Разумкова

Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:35

  _hunter написав:
  Gippo написав:
  unicdima написав:Хтось знав Разумкова до Зеленського?

Я знал. Почитайте про его отца и вы поймете, что Зеленский команду всё же не совсем с улицы собирал.

Отец -- это хорошо, конечно, но сам-то он хоть что-то из себя представляет? -- или лучше отца в команду брать нужно было? :roll:

Вы умеете оживлять умерших?
Алекса́ндр Васи́льевич Разумко́в

Умер 29 октября 1999 года в Киеве после тяжёлой неизлечимой болезни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:02

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  Gippo написав:Я знал. Почитайте про его отца и вы поймете, что Зеленский команду всё же не совсем с улицы собирал.

Отец -- это хорошо, конечно, но сам-то он хоть что-то из себя представляет? -- или лучше отца в команду брать нужно было? :roll:

Вы умеете оживлять умерших?

А вы всегда с конца читаете (и на наименее значимы/интересный вопрос отвечаете)?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03

Кто ж там остался, он там самый сильный был среди их всех :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35

Узурпация власти в полном разгаре. Скоро Царь Зе будет решать, что и как делать всем. Скажет народу жрать авно и будут жрать.
А такие как Стефанчук будут просто кивать своей поросячьей харей, так как своего мнения и своей позиции нет.
swsashadow
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