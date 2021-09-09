Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Узурпация власти в полном разгаре. Скоро Царь Зе будет решать, что и как делать всем. Скажет народу жрать авно и будут жрать. А такие как Стефанчук будут просто кивать своей поросячьей харей, так как своего мнения и своей позиции нет.