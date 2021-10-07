Обсяг "сірої" економіки України становить до 30% ВВП, такою оцінкою Нацбанку поділився його глава Кирило Шевченко.
Дивися повний текст Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки українці тримають грошей «під подушкою».
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09
Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки...
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Дивися повний текст Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки українці тримають грошей «під подушкою».
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:21
аж заслинилися.
працюй на довіру, не бреши, тй не треба буде псевдоамністій видумувати.
але ж наперсточники.....
пандору вам в ребро!
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