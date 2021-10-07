Обсяг "сірої" економіки України становить до 30% ВВП, такою оцінкою Нацбанку поділився його глава Кирило Шевченко.
Дивися повний текст Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки українці тримають грошей «під подушкою».
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09
Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки...
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Дивися повний текст Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки українці тримають грошей «під подушкою».
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:16
У каждой власти в Украине неизбежно наступает момент, когда она начинает интересоваться содержимым матрацев простых украинцев. Как правило, это происходит незадолго до выноса этой власти с олимпа. Нет ли здесь какой-либо логической связи?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:11
Что-то маловато получается. Если $37 млрд. поделить на 37 млн. украинцев, то получится по штуке на брата. У каждой бабули похоронных и то больше, не говоря уже о матрасных запасах более молодых людей.
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