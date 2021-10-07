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Голова НБУ оцінив обсяг
«сірої» економіки і скільки...

Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:09

Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг "сірої" економіки України становить до 30% ВВП, такою оцінкою Нацбанку поділився його глава Кирило Шевченко.

Дивися повний текст Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки українці тримають грошей «під подушкою».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:42

Хотят людишек за вымя потрогать. Ну-ну...
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:19

Шо він палить?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:16

У каждой власти в Украине неизбежно наступает момент, когда она начинает интересоваться содержимым матрацев простых украинцев. Как правило, это происходит незадолго до выноса этой власти с олимпа. Нет ли здесь какой-либо логической связи?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:11

Что-то маловато получается. Если $37 млрд. поделить на 37 млн. украинцев, то получится по штуке на брата. У каждой бабули похоронных и то больше, не говоря уже о матрасных запасах более молодых людей.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:05

так уже под матрацем пусто почти.
все что было - в обменниках спустили.
поменял 100 и даже не хватило на 1 месяц коммуналку оплатить.
Все проели.

Цены вверх - курс в низ.
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:13

Re: Голова НБУ оцінив обсяг «сірої» економіки і скільки...

«під подушкою» близько $ 50 млрд, і якщо на тлі амністії капіталів громадяни покажуть хоча б $ 10−20 млрд, то це «стане перемогою» == я думаю, громадяни покажуть ... ладно, не при детях.
Dear_Sir
 
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