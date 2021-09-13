RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В «Київтеплоенерго» увіллють
2 млрд грн, щоб не...

В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19

В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада схвалила збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн.

Дивися повний текст В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не підвищувати тарифи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19

Знову якась мутна корупційна схема.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДБР стверджує, що з бюджету Києва крадуть 10 млрд на рік
R2 » Пон 04 жов, 2021 18:47
4 288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 13:28
akido
Київ випустить муніципальні облігації на 1 млрд грн
R2 » Вів 14 вер, 2021 11:33
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 вер, 2021 11:57
unicdima
Toyota інвестує 13,7 млрд доларів у розробку батарей
R2 » Пон 13 вер, 2021 09:13
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 09:13
alex_dvornichenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22955)
08.10.2021 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.