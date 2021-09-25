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Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони змушене економити на закупівлі пального та преміях для вищого керівного складу, щоб мати змогу виплачувати винагороди військовослужбовцям. При цьому в бюджеті на наступний рік закладена нестача грошей для міністерства у сумі 7,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про нестачу коштів у міністерстві
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:54
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