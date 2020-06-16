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Дивися повний текст Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти Радіо Свобода.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Дивися повний текст Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти Радіо Свобода.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Мецгер должен сесть, гопник из 90-х. Привык угрожать, оскорблять и командовать.
Вместо нормального ответа на вопросы журналистов, начал быковать.
Такие люди должны в тюрьмах сидеть, а не гос банком управлять.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53
Вообще-то себя по скотски повели как раз "журналисты", им спокойно давали интервью, потом предупредили, что не будут давать ответы на левые вопросы, они вместо прекращения интервью начали несанкционированную съемку. Тут банкиры должны подавать на "журналистов" заяву.
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