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Дивися повний текст Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти Радіо Свобода.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Дивися повний текст Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти Радіо Свобода.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44
Мецгер должен сесть, гопник из 90-х. Привык угрожать, оскорблять и командовать.
Вместо нормального ответа на вопросы журналистов, начал быковать.
Такие люди должны в тюрьмах сидеть, а не гос банком управлять.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53
Вообще-то себя по скотски повели как раз "журналисты", им спокойно давали интервью, потом предупредили, что не будут давать ответы на левые вопросы, они вместо прекращения интервью начали несанкционированную съемку. Тут банкиры должны подавать на "журналистов" заяву.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:49
unicdima Вы бы были хорошим журналистом по версии банкиров Но мало интересным
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:16
Если это гопник и сепар, до сих пор руководивший крупнейшим госбанком, то в каком государстве это все происходит?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:52
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:27
Мецгер мог встать и просто уйти из комнаты,если ему не понравились какие то вопросы..И интервью бы закончилось бы без драки само собой)))
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:29
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:32
Потому что,как умный человек,он должен был понимать,что журналистам не интересно будет снимать на камеру пустую комнату)
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