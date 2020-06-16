RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ситуація в Укрексімбанку: про
що ж запитували журналісти...

Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44

Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua зібрав найважливішу інформацію та коментарі усіх сторін цього конфлікту.

Дивися повний текст Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти Радіо Свобода.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:44

Мецгер должен сесть, гопник из 90-х. Привык угрожать, оскорблять и командовать.
Вместо нормального ответа на вопросы журналистов, начал быковать.
Такие люди должны в тюрьмах сидеть, а не гос банком управлять.
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:46

Бычка против журналистов США не прокатила как с Украинскими :)
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53

  swsashadow написав:Мецгер должен сесть, гопник из 90-х. Привык угрожать, оскорблять и командовать.
Вместо нормального ответа на вопросы журналистов, начал быковать.
Такие люди должны в тюрьмах сидеть, а не гос банком управлять.

Вообще-то себя по скотски повели как раз "журналисты", им спокойно давали интервью, потом предупредили, что не будут давать ответы на левые вопросы, они вместо прекращения интервью начали несанкционированную съемку. Тут банкиры должны подавать на "журналистов" заяву.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 10.06.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:49

unicdima Вы бы были хорошим журналистом по версии банкиров :) Но мало интересным ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:16

Если это гопник и сепар, до сих пор руководивший крупнейшим госбанком, то в каком государстве это все происходит?
Dikoy
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:52

  Dikoy написав:Если это гопник и сепар, до сих пор руководивший крупнейшим госбанком, то в каком государстве это все происходит?


Парень криворожский, жена близкая подруга кумы президента и по совместительству член наблюдательного совета приватбанка, так что все нормально :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:27

Мецгер мог встать и просто уйти из комнаты,если ему не понравились какие то вопросы..И интервью бы закончилось бы без драки само собой)))
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:29

  rytton написав:Мецгер мог встать и просто уйти из комнаты,если ему не понравились какие то вопросы..И интервью бы закончилось бы без драки само собой)))

А почему должен был уйти он из своего кабинета, а не журнашлюхи?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 10.06.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:32

Потому что,как умный человек,он должен был понимать,что журналистам не интересно будет снимать на камеру пустую комнату)
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: ситуація на ринку вимагала втручання НБУ
R2 » Чет 29 жов, 2020 20:38
2 238
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 15:51
Ромасик
"Кінець епохи бідності": журналісти показали маєток в... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 15:24
13 1669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 15:45
Подолянин
Міністр економіки про інфляцію: ситуація катастрофічна
R2 » Вів 16 чер, 2020 20:52
9 1415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 17:30
equinox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99090)
08.10.2021 22:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.