Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...

Цитрин
запись наверняка транслируется в гугл или другой онлайн сервис.
Как правильно написал uaprofi
полно устройств - для предотвращение негласного снятия информации
т.е. никакой трансляции в Гугл журналистами быть не могло.
Я, обычный пользователь, абсолютно не хакер, не единожды восстанавливал информацию себе и знакомым со случайно отформатированных HDD, SSD, флешек, SD-карт общедоступной программой R-Studio (правда "крякнутой"), причем "деревом", как и было до форматирования. И после восстановления всё читалось и работало. Ну а специалисты знают и более специфические программы.