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Ситуація в Укрексімбанку: про
що ж запитували журналісти...

Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:18

Цитрин
запись наверняка транслируется в гугл или другой онлайн сервис.

Как правильно написал uaprofi
полно устройств - для предотвращение негласного снятия информации

т.е. никакой трансляции в Гугл журналистами быть не могло.

Я, обычный пользователь, абсолютно не хакер, не единожды восстанавливал информацию себе и знакомым со случайно отформатированных HDD, SSD, флешек, SD-карт общедоступной программой R-Studio (правда "крякнутой"), причем "деревом", как и было до форматирования. И после восстановления всё читалось и работало. Ну а специалисты знают и более специфические программы.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:32

  yanyura написав:
Цитрин
запись наверняка транслируется в гугл или другой онлайн сервис.

Как правильно написал uaprofi
полно устройств - для предотвращение негласного снятия информации

т.е. никакой трансляции в Гугл журналистами быть не могло.

Я, обычный пользователь, абсолютно не хакер, не единожды восстанавливал информацию себе и знакомым со случайно отформатированных HDD, SSD, флешек, SD-карт общедоступной программой R-Studio (правда "крякнутой"), причем "деревом", как и было до форматирования. И после восстановления всё читалось и работало. Ну а специалисты знают и более специфические программы.

А если записать поверху пару десятков фильмов? Как после этого восстановите информацию?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:08

Re: Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти

  BIGor написав:А если записать поверху пару десятков фильмов? Как после этого восстановите информацию?

Фильмы не пробовал записывать сверху, но для проверки, еще лет 5 назад, (параллельно со мной то же делал товарищ на другом компе, в Чехии) переформатировал во все возможные форматы - FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, забивал нолями - все равно восстанавливалось у обоих.
Ну а впервые открыл для себя эту программу, когда мой 2-терабайтник стал RAW, за сутки все ею восстановил, перед этим неделю перепробовав около десятка более "раскрученных" программ, но реально помогла только R-Studio.

Ну и я не зря написал
специалисты знают и более специфические программы

Тот же Сергей Казанский (автор "Виктории") восстанавливает информацию и в более "тяжелых" случаях.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:30

Такое впечатление,что этот Мецгер никогда раньше не общался с прессой и не давал интервью.. Публичные опытные люди хорошо знают,как уходить от нежелательных вопросов без всяких драк,выламывания рук,порчи видеокамер и других эксцессов
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:40

у него сжалось очко,он то прекрасно знает,что кредит мутный и ,в первую очередь именно его подставят,обвинят и сольют... вот и не выдержали нервишки(((
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:04

Re: Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти

noxfox70 написав:Такое впечатление,что этот Мецгер никогда раньше не общался с прессой и не давал интервью.. Публичные опытные люди хорошо знают,как уходить от нежелательных вопросов без всяких драк,выламывания рук,порчи видеокамер и других эксцессов
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GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:21

🤠🤠🤠 LoL))
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:53

  Faceless написав:
NetSerpent написав:
Кредит не є проблемним (!), він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються», — зазначив банкір.

Це і треба було відповісти журналістам на інтерв'ю, а не спочатку бикувати, а потім вибачатися і виправдовуватися. Тоді скандалу би не сталося. І ще я на 101% впевнений, що якби не наявність запису, то цей горе-банкір би всі свої "подвиги" категорично заперечував. Шкода, що такі гнилі люди зараз знаходяться на найвищих посадах у державі.

Стан, умови і навіть сам факт існування кредиту є банківською таємницею, і відповідати на такі питання теж злочин

Тобто, Мецгер має зараз сісти за це, що він "зазначив"?
L
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:31

Банкир не подумал о том что общается не с украинской прессой с которой власть имущих обращается как с холуями вот ответка и достала,к сожалению такие случаи единичны...
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:34

  Faceless написав:Стан, умови і навіть сам факт існування кредиту є банківською таємницею, і відповідати на такі питання теж злочин


Банковскую тайну отменили, по запросу чиновника или мента банк обязан выдавать такую информацию.
Цитрин
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