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Ситуація в Укрексімбанку: про
що ж запитували журналісти...

Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10

  livs375 написав:Банкир не подумал о том что общается не с украинской прессой с которой власть имущих обращается как с холуями вот ответка и достала,к сожалению такие случаи единичны...

То есть по твоему журналисты должны быть такими скотами?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:27

  unicdima написав:То есть по твоему журналисты должны быть такими скотами?


А в чём скотство? Журналисты вполне вежливо себя вели, не быковали, руки не распускали, не хамили, не ругались. В чем претензии к журналистам?

Скотство в том, что неудобный вопрос задали?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 09 жов, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:29

  Faceless написав:Да там идиоты нашли друг друга.
Журнаглисты специально создают провокации, им не интервью нужно, а скандал, громкую новость.

Faceless своей "модерацией" превратил Политическую ветку в заповедник для фейков и вранья как раз таких блогеров-журнашлюх, а сейчас строит из себя моралиста.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:33

  Цитрин написав:А в чём скотство? Журналисты вполне вежливо себя вели, не быковали, руки не распускали, не хамили, не ругались. В чем претензии к журналистам?
Скотство в том, что неудобный вопрос задали?

А посмотреть видео и перечитать ветку сначала?
Им вполне вежливо сказали прекратить съемку, а съемка втемную это уже скотство.
Так что никакого перешкоджання діяльності журналістів там не було.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:39

unicdima
У журналистов такая работа и способы её добычи зачастую бывают очень сомнительны,но это не оправдывает высокопоставленных чинуш выглядеть как гопники из 90х и какое доверие тех же инвесторов будет к нашей стране если топ менеджмент государственного банка себе такое позволяет?
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:44

  unicdima написав:Им вполне вежливо сказали прекратить съемку


Ну попросили, а им вежливо отказали. Т.к. имеют право отказать. Это их видеокамера, что хотят с ней то и делают. И что?

Если к Вам подойдет прохожий и вежливо скажет отдать кошелек, Вы тут-же отдадите кошелек?

Видеокамеру обычно просят отключить когда хотят совершить преступление и не хотят чтобы это было зафиксировано на видео. Поэтому отказ журналистов на просьбу отключить видеофиксацию вполне логичен.

Закон дает им право вести видеофиксацию, тем более что они журналисты, и видеофиксация - это часть журналисткой деятельности.

  unicdima написав:Так что никакого перешкоджання діяльності журналістів там не було.


Тоесть Вы считаете нормальным крутить руки людям и силой отбирать у них имущество?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 09 жов, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:13

  Цитрин написав:
  unicdima написав:Им вполне вежливо сказали прекратить съемку


Ну попросили, а им вежливо отказали. Т.к. имеют право отказать. Это их видеокамера, что хотят с ней то и делают. И что?

Если к Вам подойдет прохожий и вежливо скажет отдать кошелек, Вы тут-же отдадите кошелек?

Видеокамеру обычно просят отключить когда хотят совершить преступление и не хотят чтобы это было зафиксировано на видео. Поэтому отказ журналистов на просьбу отключить видеофиксацию вполне логичен.

  unicdima написав:Так что никакого перешкоджання діяльності журналістів там не було.


Тоесть Вы считаете нормальным крутить руки людям и силой отбирать у них имущество?

То есть журналисты могут ходить где угодно и снимать что угодно? :D Нет конечно, тем более в помещении банка.
Надеюсь айтишников уволили с волчьим билетом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:24

  unicdima написав:То есть журналисты могут ходить где угодно и снимать что угодно?


Нет конечно. На режимный объект с секретными документами журналистов просто не допустят. И даже конфиденциальные документы банка должны храниться в соответствующих помещениях с ограничением доступа, а не в публичных помещениях куда приглашают посетителей и журналистов на интервью.

А в публичных местах могут ходить и производить видеофиксацию, тем более публичных особ. Это право гарантированное Конституцией Украины, в чем проблема?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:10

Если журналисты и медиа не будут задавать "неудобных"вопросов,то и публика не должна обижаться,что им будут просто лить лапшу на уши,говоря,что все нормально,чудесно и распрекрасно. Корреспонденты,операторы и банкиры вместе дружненько поболтают,попьют кофе и разойдутся..Все довольны,всем все хорошо,все всех устраивает:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:19

..и тогда не надо спрашивать и удивляться,откуда у банков многомиллиардные кредиты,которые и не думают возвращать. простые налогоплательщики за все заплатят,а банкиры,конечно же, тут ни при чем😎
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