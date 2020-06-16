Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...

То есть по твоему журналисты должны быть такими скотами?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:10
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:27
А в чём скотство? Журналисты вполне вежливо себя вели, не быковали, руки не распускали, не хамили, не ругались. В чем претензии к журналистам?
Скотство в том, что неудобный вопрос задали?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 09 жов, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:29
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:33
А посмотреть видео и перечитать ветку сначала?
Им вполне вежливо сказали прекратить съемку, а съемка втемную это уже скотство.
Так что никакого перешкоджання діяльності журналістів там не було.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:39
unicdima
У журналистов такая работа и способы её добычи зачастую бывают очень сомнительны,но это не оправдывает высокопоставленных чинуш выглядеть как гопники из 90х и какое доверие тех же инвесторов будет к нашей стране если топ менеджмент государственного банка себе такое позволяет?
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:44
Ну попросили, а им вежливо отказали. Т.к. имеют право отказать. Это их видеокамера, что хотят с ней то и делают. И что?
Если к Вам подойдет прохожий и вежливо скажет отдать кошелек, Вы тут-же отдадите кошелек?
Видеокамеру обычно просят отключить когда хотят совершить преступление и не хотят чтобы это было зафиксировано на видео. Поэтому отказ журналистов на просьбу отключить видеофиксацию вполне логичен.
Закон дает им право вести видеофиксацию, тем более что они журналисты, и видеофиксация - это часть журналисткой деятельности.
Тоесть Вы считаете нормальным крутить руки людям и силой отбирать у них имущество?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 09 жов, 2021 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:13
То есть журналисты могут ходить где угодно и снимать что угодно? Нет конечно, тем более в помещении банка.
Надеюсь айтишников уволили с волчьим билетом.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:24
Нет конечно. На режимный объект с секретными документами журналистов просто не допустят. И даже конфиденциальные документы банка должны храниться в соответствующих помещениях с ограничением доступа, а не в публичных помещениях куда приглашают посетителей и журналистов на интервью.
А в публичных местах могут ходить и производить видеофиксацию, тем более публичных особ. Это право гарантированное Конституцией Украины, в чем проблема?
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:10
Если журналисты и медиа не будут задавать "неудобных"вопросов,то и публика не должна обижаться,что им будут просто лить лапшу на уши,говоря,что все нормально,чудесно и распрекрасно. Корреспонденты,операторы и банкиры вместе дружненько поболтают,попьют кофе и разойдутся..Все довольны,всем все хорошо,все всех устраивает:))))
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:19
..и тогда не надо спрашивать и удивляться,откуда у банков многомиллиардные кредиты,которые и не думают возвращать. простые налогоплательщики за все заплатят,а банкиры,конечно же, тут ни при чем😎
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