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Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:27
И таки да,не будь этого видео и аудио,журналисты бы ничего не смогли доказать,более того их бы и обвинили,что они хотели совершить кражу,теракт,разбой и первыми напали на невинных банковских работников
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:41
yanyura написав: BIGor написав:
А если записать поверху пару десятков фильмов? Как после этого восстановите информацию?
Фильмы не пробовал записывать сверху, но для проверки, еще лет 5 назад, (параллельно со мной то же делал товарищ на другом компе, в Чехии) переформатировал во все возможные форматы - FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, забивал нолями - все равно восстанавливалось у обоих.
Ну а впервые открыл для себя эту программу, когда мой 2-терабайтник стал RAW, за сутки все ею восстановил, перед этим неделю перепробовав около десятка более "раскрученных" программ, но реально помогла только R-Studio.
Ну и я не зря написал
специалисты знают и более специфические программы
Тот же Сергей Казанский (автор "Виктории") восстанавливает информацию и в более "тяжелых" случаях.
Уверен, что всё было значительно проще. Удалили в корзину, журналисты потом просто нажали кнопочку всё восстановить. Вот и весь процесс восстановления.
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