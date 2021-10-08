RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на тепло в Україні при
ціні на газ у Європі понад...

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...

Пропонуємо до обговорення:
І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.

Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 00:08

  straponesa написав:Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...

Отключиться - только через переезд в другую квартиру/дом.
  straponesa написав:поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.

Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. :idea: Хотя и он неплох.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 502
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:32

  N0mad написав:Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. :idea: Хотя и он неплох.

Какой?
Прораб
 
Повідомлень: 232
З нами з: 02.03.19
Подякував: 242 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:41

Почему в сравнение приводят спотовые цены в Европе, а не цены по которым Европа покупает по долгосрочным контрактам (200-220 долларов). Да и вообще, какая разница какая цена на газ на европейских спотах, если цена добычи в Украине 1 грн/м3?

Еще бы сравнили с ценой газа на Марсе включив стоимость доставки на Землю, расстояние около 395 миллиона километров если что - вот где можно денег срубить за доставку газа украинской добычи - с Марса в Украину... :)

Как там, успели оформить "закупку" газа в хранилища пока цена 2000 долларов была? а то уже почти на 1000 долларов упала, теперь только задним числом по 2000 оформлять...
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 26.06.21
Подякував: 33 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
R2 » П'ят 08 жов, 2021 13:34
3 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 23:37
Цитрин
Понад 7 мільярдів. Заступник міністра оборони заявив про...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 12:54
5 279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 23:13
tigr-uu
iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні -...
R2 » П'ят 08 жов, 2021 19:21
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 19:21
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.