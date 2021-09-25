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Норвегія запровадить 25%
податок на електромобілі

Норвегія запровадить 25% податок на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:18

Норвегія запровадить 25% податок на електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
Норвегія знаходиться на шляху до повної електрифікації свого автопарку, оскільки більше 90% всіх нових автомобілів, проданих в країні в серпні, були повністю електричними. Однак це також призведе до зміни податкової політики в скандинавській країні.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:18

Какое-то тухлое название статьи. Вот так, по моему, было бы круче: "Норвегия заставляет автовладельцев отказываться от электромобилей".
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:26

  Славик написав:Какое-то тухлое название статьи. Вот так, по моему, было бы круче: "Норвегия заставляет автовладельцев отказываться от электромобилей".

Точно. В пользу велосипедов. Потому, что на ДВС этот налог тоже есть, причём, я так понял, с любой суммы. Кроме того, новые ДВС и дизели с 2025го планируется запретить полностью.
Хотя... Откуда там вообще ДВС и дизели раз на них страшный налог, пошлины на проезд по куче мест, платная заправка и запрет ездить по полосам для общественного транспорта? Все, кто не на электромобилях, давно уже на велосипедах.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:19

пообещала ввести дифференцированную систему налогообложения дорогих электромобилей.

Идея состоит в том, чтобы сумма до 600 000 норвежских крон (60 300 евро) не облагалась налогом, а все, что сверх того, облагалось налогом в размере 25%.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:01

ну все правильно, производство электромобилей вредное для экологии. Плюс непонятно как аккумуляторы утилизировать, которые дохнут как мухи и их скоро начнут выкидывать сотнями тысяч. В каждом аккумуляторе по 8-10 тысяч элементов.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:08

  Цитрин написав:ну все правильно, производство электромобилей более вредное для экологии. Плюс непонятно как аккумуляторы утилизировать, которые дохнут как мухи и их скоро начнут выкидывать сотнями тысяч. В каждом аккумуляторе по 8-10 тысяч элементов.

Читай статтю перед тим як писати дурниці. Податок тільки на авто дорожчі за 60 тис євро
Ukrainian
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