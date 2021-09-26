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Nokia представила новий планшет з потужною батареєю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Фінська компанія Nokia Corporation презентувала новий планшет Nokia T20.
Дивися повний текст Nokia представила новий планшет з потужною батареєю
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:52
"Мегаампер за час" - знатно повеселило))
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