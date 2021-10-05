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Плату за паркування біля
власних будинків у Києві...

Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:32

Плату за паркування біля власних будинків у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Підписати відповідну петицію пропонує депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Плату за паркування біля власних будинків у Києві просять скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:34

"Проте протягом 6 років влада не виконала свої зобов’язання."- а кличкоботи нас запевнюють, що це найкращий мер.
unicdima
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