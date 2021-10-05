Підписати відповідну петицію пропонує депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Плату за паркування біля власних будинків у Києві просять скасувати.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 07:32
Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Плату за паркування біля власних будинків у Києві просять скасувати.
Додано: Нед 10 жов, 2021 07:34
"Проте протягом 6 років влада не виконала свої зобов’язання."- а кличкоботи нас запевнюють, що це найкращий мер.
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:34
Re: Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
Интересно, а много в Киеве обочин дорог, забитых автомобилями? Обычно в городе улицы и на них никаких обочин нет.
И депутат хочет сказать, что если плату за парковку отменить, то припаркованных автомобилей меньше станет?
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