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Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Водночас 57% українців віком від 46 до 65 років натрапили на шахраїв.
Дивися повний текст Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл — через передоплату (інфографіка)
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:49
Какой из жителей сел?
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