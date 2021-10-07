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Як обдурюють українців: містян
через фішинг, жителів сіл...

Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:49

Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл...

Пропонуємо до обговорення:
Водночас 57% українців віком від 46 до 65 років натрапили на шахраїв.

Дивися повний текст Як обдурюють українців: містян через фішинг, жителів сіл — через передоплату (інфографіка).
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