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Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці в Україні переживає сплеск попиту на робочі руки в будівельній сфері.
Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити
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