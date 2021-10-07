Ринок праці в Україні переживає сплеск попиту на робочі руки в будівельній сфері.
Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07
Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити
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Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити.
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:33
Re: Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові плат
Надо чтобы заробитчане вернулись.
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