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SpaceX запустила на орбіту
нову групу супутників...

SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:16

SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників...

Пропонуємо до обговорення:
Багаторазова перший ступінь Falcon 9 зробила успішну посадку на плавучу платформу в Тихому океані. Вона використовувалася для запусків у десятий раз.

Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників Starlink (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:16

А до чого фото Союза на початку статті при факті запуску Falcon 9? Ох, горе журналісти...
svd_shi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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