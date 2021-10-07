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Стали відомі деталі роботи
громадського транспорту у...

Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50

Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація за результатами зустрічі з першим заступником голови КМДА Олексієм Кулеба.

Дивися повний текст Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у разі нового локдауна у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50

Если вакцинированные люди не будут иметь возможности пользоваться общественным транспортом то темпы вакцинации врядли будут расти
chitatel
 
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