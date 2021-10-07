Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

Додано: Пон 11 жов, 2021 13:31

LOKY написав: mvi написав: 1intclub написав: В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах! В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!

В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун

А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому) А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому)

А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...А вот другие реальные случаи: 1) собирались толпой на корпоратив -- а на следующий день один чувак с температурой под 40 слег. А в течении недели за ним ровно два (в том смысле, что больше в компании не было) "антивакса" за ним в кроватку отправились. 2) В Харькове на следующий день после проезда в маршрутке умер человек. Но конечно же никто не поставит диагноз, что это от маршрутки (от Харькова?) 3) У какой-то тетки из инета отнялись ноги до вакцинации, а лечение не помогло -- отправилась в морг. А могло бы быть и по-другому...