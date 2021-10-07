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Стали відомі деталі роботи
громадського транспорту у...

Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50

Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація за результатами зустрічі з першим заступником голови КМДА Олексієм Кулеба.

Дивися повний текст Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у разі нового локдауна у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50

Если вакцинированные люди не будут иметь возможности пользоваться общественным транспортом то темпы вакцинации врядли будут расти
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:35

В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!
1intclub
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:05

  1intclub написав:В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!

В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:10

впускать людей будет,как всегда,водитель?
ketrax70
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:13

  ketrax70 написав:впускать людей будет,как всегда,водитель?

вроде нац-гвардия в прошлый раз помогала...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:18

  mvi написав:
  1intclub написав:В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!

В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун

А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому)
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:31

  LOKY написав:
  mvi написав:
  1intclub написав:В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!

В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун

А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому)

А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...
А вот другие реальные случаи: 1) собирались толпой на корпоратив -- а на следующий день один чувак с температурой под 40 слег. А в течении недели за ним ровно два (в том смысле, что больше в компании не было) "антивакса" за ним в кроватку отправились. 2) В Харькове на следующий день после проезда в маршрутке умер человек. Но конечно же никто не поставит диагноз, что это от маршрутки (от Харькова?) 3) У какой-то тетки из инета отнялись ноги до вакцинации, а лечение не помогло -- отправилась в морг. А могло бы быть и по-другому...
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:53

  _hunter написав:А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...

А с чего тогда вспышки кори объявляют периодически на Украине, раз ее победили)))? А откуда вспышка оспы в Англии, если было вакцинировано 97% населения? и т.д. Вы попробуйте так же послушать "умных дядек", которые приводят другие доводы.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:00

  LOKY написав:
  _hunter написав:А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...

А с чего тогда вспышки кори объявляют периодически на Украине, раз ее победили)))? А откуда вспышка оспы в Англии, если было вакцинировано 97% населения? и т.д. Вы попробуйте так же послушать "умных дядек", которые приводят другие доводы.

Думаю отсюда :lol:
ФЕЙК: Эпидемии возникают из-за прививок — пример Великобритании

https://voxukraine.org/ru/fejk-epidemii ... obritanii/

С корью -- скажем спасибо антиваксам:
В Украине только 37% детей вакцинированы от кори

https://interfax.com.ua/news/general/680356.html
_hunter
 
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