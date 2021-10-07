Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

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1intclub написав:В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!
В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун
А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому)
1intclub написав:В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!
В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун
А с чего вы взяли, что вакцинация - это снижение уровня заболеваемости и панацея? Вот реальные случаи: 1) здоровый человек вакцинировался, как результат несколько дней высокая температура и был отправлен в больницу с подозренимем на корону 2) В Белой Церкви человек умер на следующий день после вакцинации (но конечно же никто не поставит диагноз, что это от прививки) 3) У родствениика отнялись конечности после вакцинации, но после лечения восстановились двигательные функции (а могло бы быть и по-другому)
А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины... А вот другие реальные случаи: 1) собирались толпой на корпоратив -- а на следующий день один чувак с температурой под 40 слег. А в течении недели за ним ровно два (в том смысле, что больше в компании не было) "антивакса" за ним в кроватку отправились. 2) В Харькове на следующий день после проезда в маршрутке умер человек. Но конечно же никто не поставит диагноз, что это от маршрутки (от Харькова?) 3) У какой-то тетки из инета отнялись ноги до вакцинации, а лечение не помогло -- отправилась в морг. А могло бы быть и по-другому...
_hunter написав:А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...
А с чего тогда вспышки кори объявляют периодически на Украине, раз ее победили)))? А откуда вспышка оспы в Англии, если было вакцинировано 97% населения? и т.д. Вы попробуйте так же послушать "умных дядек", которые приводят другие доводы.
_hunter написав:А леший его знает с чего взяли -- какие-то умные дядьки "от науки" такие терки задвигают: вроде как корь полностью победили именно после изобретения вакцины от нее. Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины...
А с чего тогда вспышки кори объявляют периодически на Украине, раз ее победили)))? А откуда вспышка оспы в Англии, если было вакцинировано 97% населения? и т.д. Вы попробуйте так же послушать "умных дядек", которые приводят другие доводы.
Думаю отсюда
ФЕЙК: Эпидемии возникают из-за прививок — пример Великобритании