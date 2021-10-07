Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

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Додано: Пон 11 жов, 2021 14:29
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Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
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LOKY
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:08
LOKY написав:
Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
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_hunter
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:33
_hunter написав: LOKY написав:
Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?
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LOKY
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:45
_hunter написав: LOKY написав:
Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Если вы имели ввиду Англию, то при привитых 97% населения умирает почти 45 000 человек. В чем фейк? В том, что вакцинация была бесполезной?
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LOKY
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Додано: Пон 11 жов, 2021 16:48
LOKY написав: _hunter написав: LOKY написав:
Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?
Ну, про всякие самоубийства тоже во всяких ЧП-инфо трубят -- тут примерно та же ситуация. А незначительное -- значит 0.00%.
Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине.
Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...
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_hunter
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