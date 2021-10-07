Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

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mvi написав:Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины....
. Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?
LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Если вы имели ввиду Англию, то при привитых 97% населения умирает почти 45 000 человек. В чем фейк? В том, что вакцинация была бесполезной?
LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.
Про фейки с корью -- все?
Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?
Ну, про всякие самоубийства тоже во всяких ЧП-инфо трубят -- тут примерно та же ситуация. А незначительное -- значит 0.00%.
Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине. Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...
LOKY написав: Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине. Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...
Я вас спросил о каких фейках с корью идет речь? Ответа так и не последовало)). А о вспышках кори написано много где, это не секрет). https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48750106 Вспышка оспы в Англии это факт, хоть спорьте хоть нет. Вопрос лишь в том, спровоцировала ее вакцинация или нет. Но кол-во смертей должно поставить вопрос, а зачем вакцинироваться, если толку от нее нет.