Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:29

  _hunter написав:
  LOKY написав:
  mvi написав:Про полиомелит почти забыли опять же после вакцины....
.
Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:08

  LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.

Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.

Про фейки с корью -- все? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:33

  _hunter написав:
  LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.

Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.

Про фейки с корью -- все? :lol:

Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:45

  _hunter написав:
  LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.

Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.

Про фейки с корью -- все? :lol:

Если вы имели ввиду Англию, то при привитых 97% населения умирает почти 45 000 человек. В чем фейк? В том, что вакцинация была бесполезной?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:48

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:Полиомиелит - это редкое заболевание при этом, когда человек умирает при вакцинации от полиомиелита или становится инвалидом об этом умалчивается, но когда как сейчас заболел ребенок непривитый, то тут же заставляют вакцинироваться даже тех, кто уже был привит.

Почему умалчивается? -- просто число случаев настолько незначительное, что говорить об этом смысла нет.

Про фейки с корью -- все? :lol:

Кол-во случаев я бы сказал нулевое, так как заболевшим в карточку пишут ОРВИ, чтобы статистику не портить. И что значит незначительно кол-во? Когда один непривитый заболел полиомиелитом тут же трубят везде, если умер от вакцины то молчание (кол-во незначительное). Ну ну. Какие фейки с корью?

Ну, про всякие самоубийства тоже во всяких ЧП-инфо трубят -- тут примерно та же ситуация. А незначительное -- значит 0.00%.

Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине.
Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:41

  _hunter написав:
  LOKY написав:
Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине.
Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...

Я вас спросил о каких фейках с корью идет речь? Ответа так и не последовало)).
А о вспышках кори написано много где, это не секрет).
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48750106
Вспышка оспы в Англии это факт, хоть спорьте хоть нет. Вопрос лишь в том, спровоцировала ее вакцинация или нет. Но кол-во смертей должно поставить вопрос, а зачем вакцинироваться, если толку от нее нет.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:45

Re: Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

Удивляют люди в метро без масок. И их кстати дофига
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