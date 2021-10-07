Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...

Додано: Пон 11 жов, 2021 19:41

_hunter написав: LOKY написав:

Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине.

Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем... Ну, те фейки с корью -- где LOKY писал о вспышках в непривитой Украине.Ну и о "вспышказ оспы в Англии" не забываем...

Я вас спросил о каких фейках с корью идет речь? Ответа так и не последовало)).А о вспышках кори написано много где, это не секрет).Вспышка оспы в Англии это факт, хоть спорьте хоть нет. Вопрос лишь в том, спровоцировала ее вакцинация или нет. Но кол-во смертей должно поставить вопрос, а зачем вакцинироваться, если толку от нее нет.