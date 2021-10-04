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У Кабміні оцінили
собівартість українського газу

У Кабміні оцінили собівартість українського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:20

У Кабміні оцінили собівартість українського газу

Пропонуємо до обговорення:
Близько 3 грн за кубометр.

Дивися повний текст У Кабміні оцінили собівартість українського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:20

Зима близко... Тогда и посмотрим
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:30

А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19

Ну если его хорошенько смешать с "реверсным" газом то цена сразу будет 1000+.

— О, великий Раджа! Ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты!
— Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:13

да сейчас как евергранде потянет за собой финансовые рынки то и цена газа стабилизируется :-) чуть чуть осталось подождать :-)
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