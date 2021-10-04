Близько 3 грн за кубометр.
Дивися повний текст У Кабміні оцінили собівартість українського газу.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:20
У Кабміні оцінили собівартість українського газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні оцінили собівартість українського газу.
Додано: Пон 11 жов, 2021 11:30
А у кого они хотят купить газа по 350, если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт?
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19
Ну если его хорошенько смешать с "реверсным" газом то цена сразу будет 1000+.
— О, великий Раджа! Ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты!
— Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
Додано: Пон 11 жов, 2021 13:13
да сейчас как евергранде потянет за собой финансовые рынки то и цена газа стабилизируется :-) чуть чуть осталось подождать :-)
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