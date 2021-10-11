У Кабміні оцінили собівартість українського газу

Додано: Пон 11 жов, 2021 23:13

Джон написав: summacut написав: если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт? если на споте оно 1000+? Неужели хватит ума заключить прямой контракт? надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма. надеюсь что ума не хватит.. заключить долгосрочный контракт по 1000+ это верх кретинизма.

для транзита

А нашим хитросделанным и не надо заключать ничего.Чем выше там цены, тем больше они себе кладут в карман.Себестоимость своего газа, согласно отчетам, 1,6 грн. Это уже с налогами. Сомневаюсь,что в этой стоимости много заложено на развитие, максимум 10-15%, но тем не менее. Наш газ закупается у укргаздобычи по 70-80 дол. Это 15 миллиардов кубов. Еще 5 добывают частники. Тот газ дороже, но тоже максимум 100 дол. Итого, имеется на рынке газа по 2500-3000 грн 20 миллиардов кубов. Все потребление, без учета закупки 2 миллиардов кубов технического газа(кстати, откуда его покупают, если варианта кроме как "из рф", нету?) - 27 миллиардов.То есть, не хватает 5 ярдов кубов по году.Это 20%. Даже если бы этот недостающий газ весной-летом закупался по 300-400 долларов, то в миксе бы получили себестоимость всего объема 9-10. Максимум.А с учетом того, что импортный газ использовался промпотребителями по такой цене и так, то населению продавая сейчас по 7-8 гривень, можно еще и неплохо зарабатывать.